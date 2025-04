Tchad : 27 meilleures élèves du lycée Alifa Zezerti de Mao formés à l’informatique

La cérémonie de lancement officiel a été présidée par la Maire adjointe de la commune de Mao, Mme Zara Bintou Mouta Mbodou, en présence du représentant du Délégué de la Jeunesse et des Sports du Kanem, M. Adoum Abakar Kayaï.



Dans son discours d’ouverture, le vice-président de l’AJED-K, M. Ali Meinta Moustapha, a remercié la commune, le CRN et la SNE pour leur soutien technique et logistique. Il a précisé que la formation, d’une durée de dix jours, est dédiée à l’initiation à l’outil informatique, notamment à l’utilisation du logiciel Word.



Le gestionnaire du Centre, M. Abbali Choukou, ainsi que le proviseur du lycée Alifa Zezerti de Mao, M. Dingamnadji Samson, ont tous deux exprimé leur satisfaction face à l’organisation de cette formation spécifique, qui contribue à l’autonomisation des jeunes filles dans le domaine du numérique.



Prenant la parole, Mme Zara Bintou Mouta Mbodou a salué cette initiative louable de l’AJED-K, qu’elle juge essentielle pour l’avenir des filles. « L’apprentissage de l’informatique est aujourd’hui un atout majeur. Il ouvre la voie à de nombreuses opportunités dans un monde de plus en plus digitalisé », a-t-elle déclaré, avant d’encourager les bénéficiaires à suivre la formation avec sérieux et engagement.