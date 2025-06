Tchad : Clôture de l'année académique 2024-2025 à l'Université Polytechnique de Mongo

Le président du comité d'organisation, Dr Djiddo Ali Oumar, a chaleureusement remercié les invités pour leur présence. Il a souligné que cette célébration de fin d'année n'est pas seulement un moment de remise de diplômes, mais aussi un temps de réjouissances et d'action de grâce pour la "bonne récolte" de l'année.





Le Président de l'Université Polytechnique de Mongo, Pr Mackaye Hassan Taïsso, a affirmé que l'année académique 2024-2025 s'est déroulée dans un climat "relativement calme et serein", grâce aux efforts conjoints du corps enseignant et du SYNECS provincial. Il a précisé que le programme a été achevé à 90 % et que le taux de réussite global s'élève à 60 % pour l'ensemble des facultés.

Une vision d'avenir pour la jeunesse tchadienne

Officiant la cérémonie, Abdoulaye Ibrahim Siyam, Délégué Général du Gouvernement, a déclaré que cette célébration, marquant l'aboutissement d'années d'efforts et de persévérance, s'inscrit parfaitement dans la vision des plus hautes autorités du pays, notamment le Chef de l'État. Cette vision vise à former des jeunes capables de "hisser le flambeau du pays".





La cérémonie s'est conclue par la remise d'attestations de reconnaissance à certaines autorités et aux enseignants-chercheurs, en guise de remerciement pour leur contribution.