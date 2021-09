Tchad : 27 morts et 4 blessés dans les affrontements au Ouaddaï

Les violences intercommunautaires de dimanche à Tiyo, un village situé dans la province du Ouaddai ont fait 27 morts et quatre blessés.



Une délégation composée notamment du ministre en charge de la défense Daoud Yaya Brahim, du ministre de la Sécurité publique Souleyman Abakar Adam et du ministre de la Justice Mahamat Ahmat Alhabo est arrivée lundi à Abéché, dans la province du Ouaddaï, à bord d’un hélicoptère militaire.



Les membres du gouvernement se sont rendus dans la zone des conflits pour identifier l’origine du différend et apporter des solutions afin d’apaiser les tensions.