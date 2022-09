Tchad : 27 partis politiques exigent la révocation du gouverneur du Moyen-Chari

À la suite du conflit meurtrier survenu dans le département du Lac Iro, dans la province du Moyen-Chari, le gouverneur Ali Ahmat Akhabach, a, au cours d'une rencontre, menacé d’arrêter tout représentant de parti politique installé dans sa circonscription administrative, qui publierait un communiqué de presse ou une déclaration dénonçant les tueries dans ledit département.



Face à cette déclaration, 27 partis politiques dénoncent une "dictature". Pour eux, cette menace rappelle les temps forts de la dictature qu’a connu le Tchad. "Nous ne laisserons pas passer cela, cette menace ne doit pas être prise avec légèreté", informe la coalition.



Les 27 partis exigent la révocation du gouverneur et sa mise à disposition de la justice. "Tout ce qui s'est passé dans la province à savoir la tragédie de Sandana et le drame de Danamadji est le manque de compétence et la prise de partie du gouverneur", selon la coalition.



Elle appelle le gouvernement à faire preuve de maturité et jouer à la neutralité dans les conflits du pays, en envoyant les forces de l’ordre pour calmer la situation.