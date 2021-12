Tchad : 2700 réfugiés soudanais trouvent refuge au Sila

Le secrétaire général de la province du Sia, Sadick Gadar Ambary, accompagné d'une forte délégation composée du représentant du HCR et du représentant de la Commission nationale pour l'accueil et la réinsertion des réfugiés (CNARR), s'est rendu ce 17 décembre sur un site de réfugiés du village Machborgo, dans la sous-préfecture de Mogororo, département d'Addé, province du Sila.



La délégation a fait le déplacement pour s'enquérir de la situation des 2700 réfugiés venus du Soudan suite aux conflits intercommunautaires au Darfour.



​Majoritairement des femmes et enfants, les réfugiés vivent dans des conditions difficiles. Le secrétaire général provincial lance un appel aux autorités de transition et aux personnes de bonne volonté.



Le HCR et le CNARR ont été sollicités pour enregistrer et identifier les demandeurs d'asile en vue de leur apporter une assistance.



​Le représentant du HCR demande aux autorités provinciales de déployer des forces de défense et de sécurité pour protéger les réfugiés.