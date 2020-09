Tchad : 27,1 milliards Fcfa de chiffre d'affaires pour les fournisseurs d'accès à Internet en 2019

En 2019, le chiffre d’affaires global de l’internet s’élève à un montant de 27,1 milliards de FCFA, selon le dernier rapport annuel de l'Observatoire du marché des télécoms de l'ARCEP.



L’analyse des parts de marché montre que l’opérateur Tigo est celui qui génère le plus de chiffre d’affaires internet en 2019, avec une proportion de 44,0%. Il est suivi de loin par Airtel dont la proportion du chiffre d’affaires internet représente 37,7% de part de marché. L’ensemble des Fournisseurs d'accès à internet (FAI) ne représente qu’une proportion 17,8% du chiffre d’affaires internet global en 2019, ce qui correspond à un montant global de près de 5 milliards de FCFA, mentionne le rapport.



Sur les 4,8 milliards de FCFA réalisé par l’ensemble des FAI, le nouveau FAI Tigo arrive en tête avec une proportion de 23,7%, suivi d’Albideynet avec 21,7%, de AGBS avec 12,7% et de Ilnet Telecoms avec une proportion de 11,3%. Les autres FAI ont généré chacun moins de 10% de parts de marché internet.



D'après le rapport, Airtel et Tigo ont réalisé respectivement un chiffre d’affaires internet de 10,2 milliards et 11,9 milliards de FCFA en 2019. L’ensemble des FAI a généré un chiffre d’affaire non négligeable de 4,8 milliards de FCFA en 2019.



Après une baisse de 3,6% en 2018, le chiffre d’affaires internet connait une forte progression en 2019 de 32,4% et passe de 20,5 milliards de FCFA à 27,1 milliards de FCFA. Cette forte progression à deux chiffres correspondant à un montant de 6,6 milliards de FCFA.



Plusieurs facteurs liés à l'augmentation du chiffre d’affaires



La forte augmentation du chiffre d’affaires internet chez les opérateurs de téléphonie mobile est non seulement imputable à la baisse des prix de connexion internet, mais aussi à l’augmentation du nombre d’utilisateurs internet et à l’amélioration de la qualité de service suite à l’augmentation de la bande passante.



Le dernier rapport d’audit de la qualité de service présenté par l’ARCEP en juin 2019 montre que la qualité de service internet est plus ou moins acceptable dans la ville de N’Djamena pour les deux opérateurs Airtel et Tigo, avec des taux de réussite de téléchargement des fichiers avoisinant les 100% et des débits de connexion largement supérieurs à la moyenne. On note par ailleurs, que les plus grands consommateurs des données au Tchad sont concentrés dans la ville de N’Djamena.



En 2019, le Tchad comptait pas moins de 2,2 millions d’utilisateurs Internet.