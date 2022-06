Tchad : 28 détenus de la maison d'arrêt de Mao bénéficient des remises de peines

La cérémonie a été présidée par le secrétaire général de la province du Kanem, Satadjim Succès Noël, en présence des autorités administratives, militaires et judiciaires.



Ils sont au total, 28 condamnés de droit collectif, et cela est relativement conforme à l'application du décret n°1102 du 04 mai 2022, portant remise des peines.



L'audience publique a été présidée par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Mao, Idriss Ibet Brahim. A son tour, le secrétaire général de la province du Kanem, Satadjim Succès Noël, a prodigué des conseils et orientations à l'attention des bénéficiaires.



Selon les critères, huit bénéficiaires ont officiellement reçu des mains du secrétaire général de la province et des membres de la délégation qui l'accompagnent, leurs certificats de remise des peines, et sont désormais déclarés libres.