Tchad : 28 individus arrêtés au Mayo-Kebbi et transférés par avion à Koro Toro

Les forces de défense et de sécurité ont arrêté 28 personnes impliquées dans les affrontements communautaires qui ont fait 11 morts et plusieurs blessés, le 24 mai dernier dans la sous-préfecture de Torok, chef-lieu du département du Mayo-Dallah, province du Mayo-Kebbi ouest.Les individus ont été présentés samedi dernier à Goï-Godoum au ministre de l'Administration du territoire, de la Sécurité publique et de la Gouvernance locale Mahamat Abali Salah, ainsi qu'à la presse, avant d'être embarqués menottés dans un avion militaire en direction de la prison de haute sécurité Koro Toro, située au nord du pays.D'après le ministère de la Sécurité publique, d'autres individus impliqués dans les affrontements sont actuellement recherchés par les forces de défense et de sécurité.Les violences ont opposé les communautés Moundang et Mousseye dans des villages situés dans la sous-préfecture de Torok. Un différend foncier serait à l'origine de l'affrontement.Le dispositif de sécurité a été renforcé dans la zone afin d'éviter des actes de représailles.