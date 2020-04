Tchad : 285 lits disponibles pour les cas de Covid-19 et 36 en réanimation

Le ministre de la Santé publique, Mahamoud Youssouf Khayal, a indiqué mercredi que le Tchad dispose dans ses hôpitaux nationaux, d'une capacité d’accueil de 285 lits pour les malades de COVID-19 et une capacité d’accueil de 36 patients en réanimation dont 16 à l’hôpital de Farcha.



"Nous disposons de deux usines de fabrication d'oxygène, à l'hôpital de la mère et de l'enfant et à l'hôpital général de référence nationale", a précisé le ministre de la Santé publique, Mahamoud Youssouf Khayal.



10 cas, huit cas actifs, deux guéris



Le Tchad est à ce jour à son 10ème cas et compte deux guéris qui sortis des services hospitaliers. Le dernier cas est une contamination locale d'un tchadien. Tout le reste des patients infectés sont pris en charge par les équipes médicales, et leur état de santé est stable et rassurant.



1966 voyageurs mis en quarantaine, dont 479 sont sortis



Par rapport à la situation des personnes mises en quarantaine ou confinées depuis le début des opérations de lutte contre la maladie, on note au total 1966 voyageurs venant de pays infectés qui sont mis en quarantaine, dont 479 sortis en date du 6 avril 2020.



1394 confinés



A ce jour, 1394 personnes dont la plupart sont des étudiants venus du Cameroun, sont suivis par les services dans les différents sites de confinement.



Ils sont répartis dans sept provinces du pays : Logone Oriental (Koutéré accueille plus de la moitié des personnes confinées, les besoins alimentaires sont assurés par le Gouvernement et les partenaires), le Logone Occidental, Mayo Kebbi Est (Bongor, Fianga), Mayo Kebbi Ouest (Léré), Lac (Bol), Ouaddaï (Abéché), N'Djamena (Centre ophtalmologique, Hôtel Chari, Hôtel Plazza).



Renforcement des équipes de suivi



"Nous avons renforcé des équipes de suivi de contact et des équipes d'investigations pour rechercher les contacts des contacts", précise le ministre.



Les autorités sanitaires ont renforcé la capacité d'accueil de l'hôpital provincial de Farcha dédié à la prise en charge du Covid-19 ; amélioré les plateaux des hôpitaux nationaux, doté en matériel de détection les provinces ; renforcer les capacités de 50 agents sur la prise en charge, le suivi et la surveillance ; formé 44 agents sur le prélèvement ; et formé des agents sur l'hygiène et assainissement.



Des journalistes ont été formés sur la pandémie et 204 agents ont également été formés en hygiène et assainissement.



Un comité scientifique a été créé, et donne un avis technique et scientifique.