Tchad : 29 membres dans le nouveau gouvernement

Le nouveau gouvernement annoncé ce lundi soir compte 29 membres, dont 2 ministres d'Etat, et 4 secrétaires d'Etat. Au total, 9 femmes figurent dans le gouvernement.



Maitre Jean Bernard Padaré est nommé Ministre d’Etat, ministre des Infrastructures et du Désenclavement, tandis que Nouredine Kassiré Coumakoye devient Ministre d’Etat, Ministre conseiller à la Présidence de la République.



Les nouveaux membres du premier gouvernement de la quatrième République doivent prêter serment devant le chef de l'Etat, prévoit la nouvelle constitution. Le poste de premier ministre a, quant à lui, été supprimé.



La composition du nouveau gouvernement n'embrasse pas de spécificités particulières et s'aligne sur des formations précédentes en conservant des postes régaliens, et des secrétaires d'Etat.