Tchad : 2ème Forum national inclusif, "une foire de cancres", estime Kebzabo

Le président de l'UNDR, Saleh Kebzabo, a qualifié samedi le 2ème Forum national inclusif de "foire de cancres", estimant qu'aucun citoyen responsable et aucun homme politique crédible "n'ira".



"Si Déby veut organiser un véritable Forum pour sauver le pays, il doit s'ouvrir à la vraie opposition pour s'asseoir et en discuter sérieusement", a ajouté Saleh Kebzabo.



"Allons à l'essentiel dans un vrai forum inclusif pour entreprendre des réformes politiques, économiques et sociales profondes à la hauteur des enjeux. Asseyons-nous ensemble pour ausculter une armée nationale mal gérée à l'intérieur et à l'extérieur pour, très rapidement, à la faveur de réformes essentielles, la remodeler", a affirmé le leader de l'UNDR.



De l'avis de Kebzabo, "un Forum national inclusif doit prendre des mesures pour assainir la justice et l'administration pour en faire des instruments de paix, de développement, d'équité et de justice sociale, dans l'égalité des citoyens sans aucune considération ségrégationniste en bannissant à jamais la stigmatisation."



Il cite également comme défi la mise en oeuvre des mécanismes institutionnels pour des élections transparentes, sincères et inclusives. Selon Kebzabo, si le président et son parti ne souscrivent pas à ces exigences, il y a un risque "d'entrer dans un cycle infernal de contestation et de violences post-électorales".