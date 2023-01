Tchad : 2ème édition du Trophée Talent Espoir pour développer le football à Bébédjia

Dans son discours d'accueil, la directrice de la section primaire du complexe scolaire Espoir, Nelemta Loubazo, a insisté sur l'importance de ce tournoi pour le développement du football à Bébédjia, et a lancé un défi aux jeunes en leur demandant de tout mettre en œuvre pour améliorer l'image de la ville dans le domaine du football, tant au niveau national qu'international.



Lors du lancement officiel du tournoi, l'inspecteur pédagogique de l'enseignement primaire de Bébédjia, Begoto Ngarari, a souligné l'importance du football pour le développement des capacités physiques et intellectuelles des jeunes, et a insisté sur le fait que le football est un moyen efficace pour favoriser le vivre-ensemble.



Les 16 équipes participantes ont été réparties en 4 poules. Le match d'ouverture a opposé l'école complexe scolaire Espoir à l'école de Koutou Doboin, et s'est soldé par une victoire de l'école Espoir (2-1), grâce à un doublé du joueur numéro 9, Alkhali Ousmane, à la 16ème et 32ème minutes de jeu.



Le sous-préfet de Bébédjia, Abdelrassoul Djibrine Abdelrassoul, a rappelé le déroulement de la première édition tout en invitant les jeunes à la discipline.