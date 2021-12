Tchad : 2ème pré-forum national de la jeunesse ouvert à Massakory

A l’instar des autres provinces du Tchad, le deuxième pré-forum national de Massakory a ouvert ses portes le 20 décembre 2021, à la mairie de la ville.



Il porte sur les échanges entre les jeunes, tout en prenant en compte leurs besoins et aspirations dans les différents secteurs du développement (éducation, formation professionnelle, emploi, enseignement supérieur, développement des compétences, intégration sociale, loisirs, engagement citoyen, droits humains et libertés, santé, technologie de l’information et de la communication, genre, équité, entrepreneuriat, insertion socio-économique, migration et développement rural, etc.).



Pour la présidente du comité d’organisation, la déléguée de la Jeunesse et des Sports de Hadjer Lamis, Doudou Taopili, l’objectif de ce pré-forum est de permettre aux jeunes de la province de discuter, de partager des expériences et de faire des recommandations pertinentes en lien avec leurs préoccupations, attentes et aspirations dans tous les secteurs du développement les concernant.



Lançant le deuxième pré-forum, le préfet du département de Dagana, Béchir Mahamat Taher, représentant le gouverneur, a sollicité la participation active de tous, afin de trouver des propositions pertinentes au Forum National de la Jeunesse qui aura lieu du 27 au 29 décembre 2021 à N’Djamena. Prennent part à ces assises 100 jeunes filles et garçons de la province de Hadjer Lamis.