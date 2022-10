Tchad : 3.187 jeunes intégrés à la fonction publique sur un quota de 5000 places

Le ministre sortant Barh Mahamat estime que malgré les difficultés, "grâce à la franche collaboration des uns et des autres, nous avons pu obtenir la signature du pacte social triennal, quelque chose d'inédit".



"Autre inédit, c'est l'obtention du quota de 5000 places pour l'intégration. 3187 jeunes sont déjà recrutés", précise le ministre sortant.



Abdoulaye Mbodou Mbami, ministre entrant, insiste sur la nouvelle refondation du Tchad en exigeant un nouveau comportement sur tous les plans : la rigueur dans le respect des horaires de travail, de la hiérarchie, au respect des textes et de l'amour du travail bien fait.



Le nouveau ministre assure que "la mise en œuvre effective du pacte social signé entre le gouvernement et les syndicats, la poursuite du dialogue avec les partenaires sociaux, la finalisation de la promesse faite par le président de transition en matière de recrutement des jeunes à la fonction publique et l'organisation et la structuration des différents services des départements afin de rendre fluide le circuit des dossiers administratifs des agents de l'Etat constituent des priorités".