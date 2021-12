Tchad : 3 braconniers arrêtés ; ils ont abattu une hyène, une gazelle et un phacochère

Les éléments de la force des eaux et forêts du Moyen Chari, conduits par le commandant de détachement Adil cherif Daoussa, ont appréhendé dans la nuit de dimanche à lundi trois braconniers qui ont abattu trois animaux : une gazelle, une hyène et un phacochère.



Ces animaux ont été tués à Gondé, localité située à 40 km de Kiabé dans le département de Lac Iro, province Moyen Chari.



Les braconniers ont été présentés ce 13 décembre à Sarh en présence du gouverneur du Moyen Chari et du délégué de l'environnement de Moyen Chari, Abdelkerim Mahamat Youssouf.