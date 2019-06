Tchad : 3 morts de noyade par semaine en moyenne à N'Djamena

Le ministre de l'Administration du territoire, de la Sécurité publique et de la Gouvernance locale, Mahamat Abali Salah, a indiqué vendredi, au cours d'une visite au siège de la Compagnie de sécurité nautique, que trois personnes meurent en moyenne chaque semaine dans des noyades à N'Djamena.



Il était accompagné du directeur général de la police nationale, Ousmane Bassi Lougouma, et du maire de la ville de N'Djamena, Saleh Abdelaziz Damane.



Mahamat Abali Salah a fait part de sa préoccupation et a demandé un renforcement des mesures de contrôle afin d'éviter des morts inutiles.



"Trois personnes par semaine, c'est trop. Cette préoccupation me tient à coeur. Tous les services concernés, vous allez vous atteler, avec la contribution de la population, pour que ce phénomène cesse", a souligné le ministre.



D'après lui, "les services concernés, la mairie à travers ses directions, sont instruits afin de tenir compte de ces cas qui nous préoccupent, pour qu'ils s'investissent ensemble. Désormais, nous ne voulons pas entendre que le taux de noyade est exorbitant".



Le maire de la ville de N'Djamena, Saleh Abdelaziz Damane s'est engagé à "faire activer ses services de plus en plus pour résoudre ce problème."



"Il faut faire la sensibilisation et je demanderai à mes collègues d'arrondissement, riverains du Chari et du Logone d'en faire autant", a expliqué Saleh Abdelaziz Damane.



Le ministre Mahamat Abali Salah a effectué une patrouille à bord d'une vedette patrouilleur de la Compagnie de sécurité nautique.