Tchad : 3 morts et une personne enlevée au Mayo-Kebbi Est

Des hommes armés non identifiés ont attaqué samedi 24 août, vers 1 heure du matin, le village de Gamba dans le département de Mont Illi, province du Mayo-Kebbi Est.



Ils ont tué trois civils (un homme dénommé Gouloun, son fils et une femme) et ont emporté avec eux une autre personne.



Le phénomène d'enlèvements contre rançons perdure dans la localité. Les malfrats exigent le paiement de trois millions de Francs CFA par individu kidnappé.



"A l'heure où je vous parle, nous sommes à la place mortuaire. Quelques gendarmes ont été envoyés, comme d'habitude, mais rien de concret n'est fait pour arrêter les malfrats", a déclaré dimanche un civil à Alwihda Info.



Les villageois vivent dans la crainte et ont abandonné leurs activités.