Tchad : 3 semaines de sensibilisation contre les maladies sexuellement transmissibles au Tibesti

L'association des jeunes du BET pour la lutte contre le "4 trop" (grossesses trop rapprochées, trop nombreuses, trop tôt et trop tard), a organisé samedi à N'Djamena, la restitution d'une mission de sensibilisation effectuée du 2 au 19 octobre 2019 dans la région du BET. La mission visait à sensibiliser contre les maladies sexuellement transmissibles (IST/VIH/SIDA) dans la province du Tibesti.



"Nous avons effectué une campagne de sensibilisation et de mobilisation sociale, de test de dépistage volontaire de masse pour l’accès universel à la prévention, aux soins, traitements et à accompagnement psycho-social face aux IST/VIH/SIDA dans la province du Tibesti. Nous sommes arrivés au bout de tunnel en beauté avec la détermination qui nous a permis de réaliser ce projet avec succès", a déclaré le président de l’association, Ali Bazingue Amir.



La coordinatrice de l'association ZILLOUL ARCH, Amouna Ali Sougui, a adressé ses remerciements aux équipes des la mission qui ont eu à sensibiliser 506 personnes composées de femmes et de jeunes sur les enjeux de la santé de la reproduction, de la consultation prénatale, du paludisme chez la femme enceinte et de la scolarisation des femmes.



"Cette activité particulière de sensibilisation est très importante. C'est une noble initiative dupliquée au quotidien dans la localité du BET. Des stratégies efficaces en vue de lutter contre les maladies sexuellement transmissibles et éviter les grossesses de "4 trop". Vous avez réalisé une mission impeccable que nous jugeons capitale pour l’avenir de la région du BET", a déclaré Amouna Ali Sougui.



Selon elle, "malgré les difficultés, cette mission est réalisée avec un grand succès. Il est temps de mieux mobiliser et sensibiliser les jeunes et femmes face au défi des infections sexuellement transmissibles et à l’éducation des filles."



L'association a pour objectif de réduire la mortalité maternelle et infantile. Elle a mobilisé ses propres fonds pour mener cette mission dans la province du Tibesti, pendant trois semaines.



La cérémonie a pris fin avec la remise d’attestations par le président de l’association pour les membres, distingués pour les efforts fournis dans le cadre de la réalisation de la mission de sensibilisation.