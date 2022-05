Tchad : 3 syndicats appellent les transporteurs et chauffeurs à ne pas faire grève

À travers un communiqué rendu public ce 9 mai, trois syndicats à savoir : le Syndicat national des transporteurs libres du Tchad (SNTLT), la Confédération nationale des transporteurs du Tchad (CONATRANST) et le Syndicat national des transporteurs routiers du Tchad (SNTRT) rejettent l'appel à la grève lancé par l'UNATRANST. Ils jugent ce mot d'ordre de grève non fondé et basé sur une raison égoïste.



Le communiqué précise par ailleurs que les problèmes inter-syndicats mis en avant visent tout simplement à « diviser pour mieux régner » et ne profitent pas aux chauffeurs ni aux autres acteurs de la chaine du secteur de transport.



Les trois syndicats ont décidé qu'il n'y aura pas de grève sur l'ensemble du territoire national. Ils appellent tous les transporteurs et chauffeurs sans distinction d'appartenance syndicale à poursuivre leurs activités sans crainte.