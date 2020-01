Tchad : 30% de baisse du prix du passeport, l'AJPDET s'en félicite

Le président national de l'association de la société civile, l'Action des jeunes pour la paix, le développement et l'émergence du Tchad (AJPDET), Mahamat El-Mahadi Abderamane, a indiqué dimanche que "les tracasseries que subissent les citoyens ne seront plus qu'un lointain souvenir" avec l'annonce de la baisse des prix des titres sécurisés (passeport, carte d'identité).



Selon les autorités, le prix du passeport va baisser de 30%, passant de 85.300 FCFA à 60.000 FCFA, tandis que le prix de la carte d'identité va baisser de 50%, passant de 10.000 FCFA à 5000 FCFA.



Selon Mahamat El-Mahadi Abderamane, "Cet acte du chef de l'Etat prouve qu'il est toujours à l'écoute de ses populations."



Il s'est félicité du dévouement et de la détermination du ministère en charge de la sécurité pour la réussite de cette mission qui permettra aux citoyens de circuler librement dans la zone CEMAC.



"Ceux qui vocifèrent et font de la critique des documents leur fond de commerce doivent se taire. Aujourd'hui, le président de la République qui fait siennes les préoccupations de ses compatriotes vient de leur résoudre l'épineuse question des titres de voyage", a-t-il déclaré.