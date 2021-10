Tchad : 30 filles reçoivent des bourses scolaires à Lamé

Les bénéficiaires sont les premières filles de chaque collège et lycée de la sous-préfecture de Lamé. Le directeur général adjoint de la cimenterie CCM de Ngara, Dikbo Hubert, a offert également 250 bancs pour 10 établissements scolaires de la sous-préfecture de Lamé.



La remise du don a eu lieu à l'occasion d'une journée de sensibilisation sur la scolarisation des filles, d'octroi des bourses scolaires aux meilleures filles des collèges et lycées et de dotation des établissements de la sous-préfecture de Lamé, en présence du préfet du département de Mayo Dallah, Oumar Issaka Fouzari. À cette occasion, le préfet a exhorté chaque citoyen à briser les barrières liées aux pesanteurs socio culturelles et à bannir le mariage précoce, qui, dit-il, constitue un goulot d'étranglement empêchant les filles de poursuivre leurs études.