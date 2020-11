Tchad : 300 associations de la société civile appellent "au calme" pour "éviter le chaos"

Les représentants de plus de 300 associations de la société civile ont tenu lundi un point de presse à N'Djamena. Ils ont appelé à "mettre en place une synergie commune pour le développement du pays", permettant "d'asseoir les politiques censées développer le pays". Cette frange de la société se dit opposée à l'organisation du Forum citoyen.



Leur représentant Mahmoud Ali Seid demande à tous les citoyens de "mettre au devant les intérêts supérieurs de la nation" et appelle au calme "pour éviter le chaos".



"Notre pays le Tchad connait aujourd'hui la paix et la stabilité (...) Jadis, les tchadiens ont connu les difficultés de toutes sortes. Les tchadiens étaient fauchés, laminés, dépersonnalisés. À l'époque où "les murs avaient des oreilles". Ceux et celles qui rallent aujourd'hui, auraient du raller autant à l'époque où il n'y avait pas de liberté, à l'époque où tout le monde se taisait, tout le monde était bouche cousue", selon Mahmoud Ali Seid, le président de la CASAC.



D'après lui, "hier, quelques minuscules partis de l'opposition et des regroupements dits associatifs avaient pondu un communiqué qui appelle les citoyens à descendre dans la rue pour déstabiliser l'ordre établi sous le prétexte qu'un contre-Forum avait été inhibé".



"Nous, au niveau de la vraie société civile, la société civile authentique, Républicaine, responsable, nous, nous inscrivons en faux et en antagoniste par rapport à ce genre d'appel qui demande aux tchadiens de s'entre-déchirer", ajoute Mahmoud Ali Seid qui appelle à prendre toutes les responsabilités pour rejeter les messages de haines "véhiculés par ces hommes sans foi ni loi".



"Aujourd'hui, notre pays est nanti d'institutions solides, d'institutions ancrées dans les désidérata partagés par toute la population", estime Mahmoud Ali Seid. Il ajoute que le 2ème Forum national inclusif a été organisé dans la neutralité, l'impartialité et l'inclusivité.