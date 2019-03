Tchad : 3000 personnes réunies au Nord-Est pour le Festival des cultures sahariennes

La ministre du Développement touristique, de la Culture et de l’Artisanat, Madeleine Alingué a présidé, ce samedi 30 mars 2019 à Amdjarass, dans la province de l’Ennedi-Est, au lancement officiel de la 5ème édition du Festival International des Cultures Sahariennes (FISCA).



La cérémonie de lancement s'est déroulée en présence de la Première Dame, Hinda Déby, du ministre d'Etat, ministre secrétaire général à la Présidence, Pahimi Kalzeubet Deubet, du Gouverneur de la province de l'Ennedi-Est, Teguene Edibey Berde, ainsi que de plusieurs personnalités et invités.



Cette édition voit la participation d'artistes venus du Maroc, de la Tunisie, de l’Algérie, de la Mauritanie, du Niger et des 12 provinces du Tchad pour donner vie au vaste monde saharien.



La 5ème édition du FISCA qui réunit une foule assez importante, offre un cadre d’échanges et de découvertes des immenses richesses culturelles à travers des expositions d'objets d’arts au village touristique, des danses traditionnelles, folkloriques, des courses de chameaux, de chevaux et la visite de beaux paysages. Elle est l’une des activités phares de valorisation et de promotion de la destination Tchad sur l’échiquier international, permettant non seulement de drainer des flux physiques et monétaires mais également de faire un brassage des différentes cultures issues des peuples du Sahel et du Sahara.



Au total, 3000 personnes prennent part à ce festival. La ministre du Développement touristique, de la Culture et de l’Artisanat, Madeleine Alingué estime que le tourisme associé au patrimoine culturel et naturel devient un catalyseur pour générer du capital humain, économique et financier. Selon elle, le tourisme garantit la sécurité, réduit le taux de pauvreté, augmente la création de l’emploi, redynamise les relations de coopération et de partenariat et crée les conditions de la bonne gouvernance.



« Dans une région qui depuis des siècles est un point de passage, d’échange et de partage, les habitants, les Toubous constitués de plus de 40.000 habitants représentés par une mosaïque de tribus : Les Gouranes, les Bideyat, les Borogat, les Erdia, les Kouriara, les Chikela, les Ouraras, entre autres, ont survécu à toutes les influences et grâce à une nature forte et courageuse ont leur existence sur les valeurs essentielles de la vie. La communication avec la création des langues, le Gorane et les Zakawa, et le partage avec un mode de vie nomade permet d’utiliser avec créativité et audace toutes les ressources naturelles », explique la ministre.