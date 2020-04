Tchad : 31 détenus libérés de la maison d'arrêt de Kélo

31* détenus ont été libérés mercredi de la maison d'arrêt de Kélo, dans le département de la Tandjilé Ouest, suite à une remise de peine accordée par décret n° 50 du 7 février 2020.



La cérémonie de remise de peine a eu lieu à la maison d'arrêt de Kélo, en présence notamment du préfet de département de la Tandjilé Ouest, Doud Souleymane Ousmane, du régisseur de la maison d'arrêt, Hisseine Daoud Alamy, et du procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Kélo, Hisseine Saleh Arabi.



Le régisseur de la maison d'arrêt, Hisseine Daoud Alamy, a conseillé aux ex-détenus de s'insérer dans la vie active, grâce aux multiples formations reçues dans ce lieu pénitentiaire.



Il a exhorté les détenus libérés à être de bons citoyens et leur a souhaité un bon séjour dans leurs familles respectives.



"Vous êtes libres aujourd'hui mais sachez que les portes de la maison d'arrêt de Kélo ne sont pas fermées", a déclaré le procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Kélo, Hisseine Saleh Arabi.



Officiant la cérémonie, le préfet de département de la Tandjilé Ouest, Doud Souleymane Ousmane, a prodigué des conseils aux bénéficiaires de cette remise de peine présidentielle.



Sourires aux lèvres, les bénéficiaires ont exprimé leur gratitude aux autorités.



*Il s'agit de 31 détenus et non 132.