Tchad : 314 tonnes de vivres seront distribués aux vulnérables grace à l’appui saoudien

Le Centre du roi Salmane pour le secours et l'action humanitaire du royaume d'Arabie Saoudite, en collaboration avec l'ONG nationale Help-Tchad, a lancé ce lundi 20 mars le projet de paniers alimentaires en République du Tchad pour l'année 2023 au musée national.



Au total, 314 tonnes soit 5833 kits alimentaires seront distribués aux personnes et familles nécessiteuses. Après une brève lecture des sourates du Coran, le directeur chargé des affaires sociales du Conseil supérieur des affaires islamiques (CSAI), Mahamat Ahmat Moukhtar, a remercié le Centre du roi Salmane pour ce projet de paniers alimentaires. Il a reconnu que ce centre avait toujours aidé les vulnérables au Tchad à l'approche du mois sacré du Ramadan depuis quelques années. Il a souhaité que la coopération Tchad-Arabie Saoudite continue de progresser et que la paix et l'unité règnent dans ces deux pays.



Prenant la parole, le représentant de l'ambassadeur d'Arabie Saoudite, chargé des affaires humanitaires, a précisé que 5833 kits alimentaires seraient offerts par le Centre du roi Salmane pour le secours et l'action humanitaire aux personnes nécessiteuses. Pour lui, cette aide est une œuvre du roi Salmane, qui est toujours aux côtés des personnes dans le besoin à travers le monde. Il a ajouté que cette aide pourrait aider les personnes et familles en privation du nécessaire à l'approche du mois du Ramadan.