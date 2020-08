Tchad : 35.235 élèves composent le Brevet de l’enseignement fondamental à N'Djamena

Les épreuves du Brevet de l’Enseignement Fondamental (BEF) ont été lancées lundi au Lycée de Diguel Est de N'Djamena par le ministre de l’Éducation nationale et de la Promotion civique, Aboubakar Assidick Tchoroma.



103.337 candidats dont 35.993 filles composeront cet examen dans 384 centres sur l’ensemble du territoire national, selon les chiffres de la direction des Examens et concours du ministère de l’éducation nationale et de la Promotion civique.



À N'Djamena, 68 centres d'examen sont prévus pour les 35.235 candidats.



"Toutes les dispositions sont prises pour que le BEF se déroule dans des bonnes conditions", a indiqué Djédanem Banga, directeur adjoint des examens et concours au sein du département ministériel.



Le ministre Aboubakar Assidick Tchoroma a rendu hommage aux enseignants pour les efforts consentis.



Les épreuves sont prévues du 3 au 13 août 2020.