Tchad : 35 gendarmes formés en matière de lutte contre le terrorisme

Le chef d'escadron Banro Mahamat Ben souligne que le Groupement spécial d'intervention de la gendarmerie nationale (GSIGN) est placé sous l'autorité directe du direction général de la gendarmerie nationale.



Le GSIGN intervient dans le cadre des situations d'exception nécessitant l'engagement d'hommes spécialement entrainés et équipés pour la mise en oeuvre de techniques et moyens spéciaux. Son champ d'action est large : lutter contre le terrorisme, la libération d'otages et la lutte contre le grand banditisme.



Le GSIGN participe aux côtés des forces de défense pour assurer la sécurité des personnes et des leurs biens.



Le directeur général de la gendarmerie nationale, le général Ismat Issakha Achekh, souligne que les forces du GSIGN devront désormais mettre en oeuvre les acquis. Il adresse ses remerciements aux formateurs pour l'expérience transmise.