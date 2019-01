Tchad : 35 millions FCFA de médicaments offerts par la Chine

Le gouvernement chinois a remis le 28 décembre 2018 un don essentiellement composé de médicaments et de matériel technique de soins au ministère de la Santé publique, à l'hôpital de l'amitié Tchad-Chine de N'Djamena. Le don est estimé à une valeur de plus de 35 millions de Francs CFA.



Le directeur général de l'hôpital de l'amitié Tchad-Chine, Dr Oumar Hamdam a expliqué qu'à travers ce don, la Chine renforce la notoriété de l'hôpital.



Le chef de la mission médicale chinoise a estimé que ce geste symbolique est un signe de renforcement de l'amitié entre le Tchad et la Chine. Il espère que ces médicaments contribueront à l'amélioration de la santé de la population tchadienne.



Le directeur général adjoint du ministère de la Santé publique, représentant le ministre, Mahamat Hamid Ahmat s'est félicité de la marque de reconnaissance de la Chine à travers ce geste.