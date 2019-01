Tchad : 36 jeunes reçoivent un financement de l'ONAJES

Le ministère de la Promotion des jeunes, des Sports et de l'Emploi, à travers le fond national d'appui à la jeunesse et aux sports (ONAJES) a octroyé des financements à des jeunes formés en entrepreneuriat, à Goz Beida dans la province du Sila. L'objectif est de lutter contre le chômage et la pauvreté.



Au total, il sont 36 jeunes de la province du Sila à avoir été retenus après une formation en entrepreneuriat. Ils ont reçu un financement d'un montant total de 36 millions de Francs CFA, après avoir signé une convention qui précise les échéances de remboursement.



Les jeunes ont bénéficié d'une session de sensibilisation et d'information sur les mécanismes d'accès aux financements. L'une des bénéficiaires du financement, Aché Hassan, a remercié les autorités pour la création d'une structure oeuvrant pour la promotion des jeunes.



Le coordonateur général adjoint de l'ONAJES, Charfadine Abdelkérim a encouragé les bénéficiaires à tout mettre en oeuvre pour la réussite de leurs projets.



Pour sa part, le secrétaire général de la province du Sila, Oumarou Sanda Makachi, a invité les bénéficiaires à respecter les échéances de remboursement. "L'argent c'est un diable, mais soyez le marabout qui saura lutter contre ce diable. je vous exhorte et je vous recommande à faire bon usage de ce financement", a-t-il déclaré.



Le directeur général adjoint du ministère de la Promotion des jeunes, des Sports et de l'Emploi, a exhorté les parents à jouer le rôle de facilitateur dans la mise en oeuvre des projets de leurs enfants.



L'ONAJES octroi de crédits sans taux d’intérêt et finance des activités et projets ainsi que des études susceptibles de faire évoluer la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes et le monde sportif au Tchad.