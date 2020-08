Tchad : 363.807 personnes déplacées par les inondations et l’insécurité au Lac

Pas moins de 363.807 personnes ont été déplacées par les inondations et l’insécurité dans la province tchadienne du Lac, soit plus de la moitié de la population de cette région administrative du pays d’Afrique centrale, a indiqué vendredi l’Organisation internationale pour les migrations (OIM).



C’est plus de la moitié de la population de la province du Lac qui est maintenant considérée comme déplacée, précise l'OIM.



ONU Info explique que ces nouveaux chiffres reflètent une augmentation de 22 % du nombre de personnes déplacées par rapport au précédent tableau de bord publié en avril 2020. Il s’agit du nombre de déplacés le plus élevé enregistré dans cette province depuis que l’OIM a mis en œuvre la matrice de suivi des déplacements dans la région du Bassin du Lac Tchad qui s’étend sur les territoire du Tchad, du Niger, du Nigéria et du Cameroun.



Entre le 8 et le 16 août 2020, presque 12.000 personnes ont été déplacées vers les départements de Fouli, Kaya et Mamdi dans la province du Lac. Il s’agit d’un des chiffres les plus élevés jamais enregistrés par l’OIM sur une période aussi courte. Parmi elles, 36 % ont été déplacées à la suite d’inondations et 64 % en raison de l’aggravation de la situation sécuritaire.



« C’est une tendance inquiétante car les déplacements sont devenus non seulement récurrents, mais aussi nombreux et prolongés en raison de la détérioration de la situation sécuritaire et environnementale », explique Anne Kathrin Schaefer, Représentante de l’OIM au Tchad.