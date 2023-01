Tchad : 368 anciens douaniers demandent leur intégration, après 20 ans de service

Des anciens douaniers, ayant plus de 20 ans d'expérience, viennent de se plaindre de leur sort auprès des autorités en charge de la Fonction publique. Ils déplorent le fait de ne pas avoir été intégrés dans la Fonction publique, malgré des années de travail au sein de la Douane.



Dans une lettre ouverte adressée au président de la République, au ministre des Finances et du Budget, au directeur général des Douanes et à d'autres hauts responsables, les anciens douaniers expriment leur colère et leur frustration, face à leur situation.



Ils rappellent les missions difficiles et dangereuses qu'ils ont accomplies, certains d'entre eux ayant même été blessés ou tués dans l'exercice de leurs fonctions. Ils dénoncent également le fait que d'autres collègues ayant travaillé avec eux ont été intégrés dans la Fonction publique, alors qu'ils restent dans l'attente d'une intégration.



Les anciens douaniers se disent traités comme des "bogobogo" (des marginaux) et demandent aux autorités de tout mettre en œuvre, pour qu'ils soient intégrés dans la fonction publique.