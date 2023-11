Tchad : 37 chefs de canton du Mandoul reçoivent des motos

Amina Priscille Longoh a été chaleureusement accueillie à son arrivée dans cette province du sud du pays, en présence du Gouverneur du Mandoul, Adoum Forteye Amadou.



Au cours de ses entretiens avec les autorités et la population sur la question du référendum, plusieurs problématiques ont été soulevées par divers groupes, notamment les groupements féminins, les jeunes, les chefs traditionnels et les opérateurs économiques. Ils ont exposé leurs besoins et difficultés, notamment la création d'un lycée féminin, l'intégration des jeunes dans la Fonction publique, l'amélioration des infrastructures routières, le soutien accru aux initiatives novatrices, l'équipement des organisations et la fourniture de moyens de transport aux chefs traditionnels.



En réponse, la Ministre de la Femme, Amina Priscille Longoh, a rappelé que les promesses des plus hautes autorités sont en cours de réalisation. Elle a remis une moto à chacun des 37 chefs de canton, ainsi que 90 machines à coudre, 1500 sacs, un moulin et des groupes électrogènes aux autres organisations de la province.