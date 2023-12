Tchad : 39 lauréats de la 2ème cohorte du projet Babal-amal reçoivent leurs parchemins

Au total, 39 lauréats ont bénéficié de cette formation dans divers domaines, notamment en mécanique automobile et en construction métallique. Cette cérémonie de remise des attestations représente un moment extrêmement joyeux qui consacre les années de formation investies, tout en constituant une étape cruciale vers l'emploi des lauréats.



Le proviseur du lycée-collège d'enseignement technique et industriel Ouassaré Pallaye a rendu un hommage mérité à toute l'équipe du projet pour avoir accompli sa mission avec dévouement, en mettant à la disposition du centre les ressources nécessaires pour mener à bien la mission qui lui était assignée.



Le président de la Maison des Métiers d'Abéché, Ahmat Terap, a souligné que son organisation avait pour objectif primordial la création d'un environnement favorable aux affaires et la promotion des professions dans leur domaine d'activité. Le coordonnateur du projet, Babal-Amal Laogounda Deserge, a souligné que le projet avait formé 186 professionnels, dont 39 à Abéché, 23 en mécanique automobile et 16 en construction métallique, avant de mentionner quelques réalisations du projet Babal-Amal.



Le représentant du directeur du Fonds National d'Appui à la Formation Professionnelle (FONAP), Adoum Abakar Moustapha, a réaffirmé l'engagement de son institution à travailler davantage pour le bien-être de l'emploi des jeunes.



Le maire de la ville d'Abéché, Mahamat Saleh Ahmat Adam, représentant le gouverneur, a salué l'initiative du projet Babal-Amal, qui, selon lui, s'inscrit parfaitement dans la politique du gouvernement en matière de formation professionnelle et de réinsertion des jeunes. Le maire a ensuite souligné que ces types de formations sont aujourd'hui considérées comme une voie royale pour résoudre le problème de l'épanouissement du chômage des jeunes dans notre pays.