Tchad : 3941 candidats ont passé les épreuves écrites du BEF dans la Tandjile-Ouest

Au total, 3941 candidats ont composé le BEF lors de la session de juin 2023, répartis dans 6 centres principaux et 5 centres secondaires du département de la Tandjile-Ouest. Parmi eux, 2200 candidats étaient présents dans 4 centres principaux de la commune de Kelo, incluant un centre arabophone.



Le maire de la ville de Kelo, Bessingar Bazo, a donné le coup d'envoi des premières épreuves aux centres numéro 1 et 2 de Kelo. Lors de la cérémonie de lancement, l'Inspecteur de l'Éducation nationale et de la Promotion civique, Amos Ampil Mahamat, a encouragé les candidats à travailler dans la sérénité et la tranquillité.



Officiellement lancées, les épreuves écrites du BEF ont été considérées comme abordables par le maire de Kelo, Bessingar Bazo. Après avoir ouvert l'enveloppe scellée et remis une copie à l'une des élèves dans la salle, il a souhaité bonne chance à tous les candidats.



Selon les présidents des centres, la première journée des épreuves s'est déroulée dans de bonnes conditions, bien qu'il y ait eu quelques absences et des cas de maladie signalés.