Tchad : 3ème réunion de négociation entre les pays de l’ACP et l’UE

Le ministre d’Etat, ministre secrétaire général à la Présidence de la République, Kalzeubé Payimi Deubet a présidé ce jeudi 4 avril 2019 à l’hôtel Radisson Bleu, les travaux de la troisième réunion des négociateurs en chef sur un nouvel accord de partenariat entre l’Union Européenne et les pays du groupe Afrique, Caraïbes et Pacifique (ACP).



Cette rencontre permet de faire le point sur le programme enregistré dans le cadre des négociations entamées depuis la dernière rencontre. Un programme de travail sur la priorité stratégique de partenariat comprend notamment la restauration des sociétés pacifiques et stables fondées sur le respect du droit, le développement humain, social ainsi que le développement et la croissance économique inclusive durable.



Les négociateurs se sont accordés à continuer le travail sur les enjeux lieux à la durabilité environnementale et au changement climatique. Le ministre togolais des Affaires étrangères, par ailleurs négociateur en chef, Robert Dussey affirme que cette thématique englobera d’autres questions, entre autres la gouvernance des océans, les actions et les engagements en faveur du climat et l’impact du changement sur la sécurité ainsi que les catastrophes naturelles.



Le commissaire européen à la coopération internationale et au développement, Neven Mimika réaffirme que l’engagement de l’UE dans cette négociation est sollicitée pour permettre une transition harmonieuse. Le rendez-vous est pris en mai prochain à Bruxelles pour finaliser l’accord. Toutefois, avant cette rencontre, plusieurs consultations régionales sont prévues dans les pays du groupe ACP.