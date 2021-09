Tchad : 3ème session de formation des animateurs pédagogiques lancée à Koumra

Selon le coordonnateur de l'antenne Sud de PROQEB, Ouya Takené, cette formation témoigne de l’engagement affichée pour la cause de l'éducation des enfants du Mandoul, pour l'avenir du Tchad. Cette assise revêt un caractère particulier, parce qu'elle regroupe les participants venus des différentes régions du Tchad, afin de mutualiser leur savoir-faire en matière de formation. La session porte sur l'évaluation des apprentissages des élèves et les stratégies d'enseignement/apprentissage de l’oral, l'étude du guide révisé de l'enseignement sur l'utilisation des séquences didactiques du cours moyen 2.



Conformément au cadre de référence de la formation de la chaine éducative, la formation des animateurs coïncide avec l'achèvement de la production du matériel de la collection " Enseigner et Apprendre pour la vie ", pour les six niveaux de l'enseignement primaire. C'est un matériel composé de trois séquences didactiques par niveau, soit 18 séquences didactiques pour les enseignants de six manuels des élèves. Deux formatrices spécialistes de la didactique de l'oral, participent à la formation.



L’objectif de cet atelier est de développer les capacités des animateurs pédagogiques, sur les stratégies d'enseignement/apprentissage de l'oral dans le but de former les enseignants à améliorer leur niveau linguistique et celui des élèves ; développer les capacités des AP sur les pratiques d'évaluation des apprentissages des élèves de l'école primaire ; amener les AP à s'approprier le guide révisé d'utilisation des SD du CM2, afin qu'ils soient en mesure de former les enseignants à leur bonne utilisation dans les classes ; accompagner les AP dans l'organisation de l'atelier de formation des enseignants du primaire. La méthodologie utilisée, concernant la formation à l'oral, est l'approche sociolinguistique.



Quant à l'évaluation des apprentissages, elle sera abordée de façon intégrée à partir des thématiques de l'atelier, vécues par les animateurs pédagogiques qui seront systématiquement invités à identifier les moments d'évaluation, lors de la mise en œuvre des activités. Puis, des éclairages théoriques leur seront apportés par les formateurs, pour conceptualiser la pratique vécue. L'étude du guide et des SD CM2 sera abordée à travers des activités de simulation des activités des SD.

Tout au long de cette rencontre, les participants seront amenés à prendre conscience sur des aspects essentiels des contenus théoriques et pratiques déployés, qui déboucheront sur des constats formulés par les participants. Il s’agira également de faire une synthèse focalisée sur les objectifs d'apprentissage visés par les activités. Par ailleurs, le porte-folio, en tant qu'outil d'apprentissage individuel, sera introduit, explique la directrice pédagogique du PROQEB, Mme Ruffine Samma Yeko.