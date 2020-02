TCHAD Tchad : 4 arrestations à Sarh après l'assassinat d'un jeune pour 500 Fcfa

Deux présumés assassins et leurs complices ont été présentés mardi matin à la presse, à Sarh, par le commissaire central de la police Mahamat Saleh Malik Zaid.



Il s’agit de Adam Abakar le présumé assassin, accompagné de son ami, Ousmane Mahamat Adam, en visite chez sa copine la nommée Mariam Djimtoloum Viviane, âgée de 16 ans. Ils s'étaient finalement retrouvés autour d'une table de repas vendus aux abords des rues, appelés communément Tourne-Dos.



L'évènement malheureux s’est produit dans la nuit du 31 janvier au 1er février 2020 aux environs de 21 heures au quartier Kamati, dans le deuxième arrondissement de la ville de Sarh, appelé "Camp délinquant". Un coin très dangereux de la ville où des inconnus se croisent jusqu’à minuit dans les débits de boisson locale, selon certains habitants de ce carré.



Cette nuit-là, Allakobaye Haltebaye, un jeune homme dudit quartier âgé de 22, est froidement assassiné par un certain Adam Abakar Adam, qui lui a enfoncé le couteau au flanc gauche. La victime est décédée sur champ. Elle était intervenue autour d’une discussion sur un reliquat.



A écouter les présumés coupables, après avoir commis cet acte criminel, ils ont pris la fuite pour Koumra, dans le Mandoul, afin de rendre à Moissala, dans le département de Barh-Sara et disparaitre pour de bon dans la nature.



Grâce à l’enquête et la vigilance des agents des forces de défense et de sécurité, ces derniers ont été appréhendés et conduits au commissariat central de Sarh pour d'amples investigations sur cet assassinat.



Selon le commissaire central de police de Sarh, Mahamat Saleh Malik Zaid, c’est une affaire qui ne devait pas arriver à ce stade car "c’est pour un simple 500 FCFA que ce désastre humain a été causé."



Mahamat Saleh Malik Zaid rassure que les présumés assassins répondront de leurs actes devant la justice, et que la sécurité sera renforcée à Sarh, plus particulièrement dans ce quartier afin de contrecarrer toute sorte de banditisme et éviter ce genre de crimes.



Le commissaire central de police de Sarh, Mahamat Saleh Malik Zaid, a appelé la population de Sarh en particulier et celle de Kamati en général à une prise de conscience et à plus de vigilance afin d’accompagner l’effort des forces de défense et de sécurité.



A noter que ce les quatre personnes arrêtées sont toutes des mineurs, dont deux filles et deux garçons âgés respectivement de 14, 15 16 et 17.











