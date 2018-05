Tchad : 4 millions $ pour renforcer la santé maternelle

Le ministre de la santé publique et l'OMS ont signé un accord sur le financement du projet du service de renforcement de la santé maternelle, il y a quelques jours. Le projet porte sur un montant total de 4 millions de dollars, qui intervient dans 5 régions du pays.



Rotary international encourage la lutte contre la poliomyélite au Tchad et a octroyé plus de deux millions de dollars pour mieux contrer cette maladie paralysante. "Ce nouvel accord vise à renforcer la stratégie de lutte contre la poliomyélite", a souligné le gouverneur du district rotary 9150.



"Aujourd'hui, on ne parle plus d'une épidémie au Tchad mais plutôt de surveillance épidémiologique", a souligné le gouverneur du district 9150 de Rotary Club International. Ces montants visent à renforcer la stratégie de lutte contre la poliomyélite, a-t-il ajouté.



Depuis sa création en 1985, Rotary International contribue positivement dans le domaine de la lutte contre la poliomyélite.