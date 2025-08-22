Alwihda Info
TCHAD

Tchad : le préfet du Kanem-Est en tournée de sensibilisation sur l’importance de l’éducation


Alwihda Info | Par Djidda Mahamat - 22 Août 2025



Dans le cadre de sa campagne de sensibilisation sur l’importance de l’éducation, et en préparation de la rentrée scolaire imminente, le préfet du département du Kanem-Est, Abakar Abderahim Eriteiro, s’est rendu le mercredi 20 août 2025 à Kopoye, dans la sous-préfecture de Yougoum.

« Lors de cette visite, mon attention s’est particulièrement portée sur ces enfants innocents, non scolarisés, qui, malgré leurs sourires, attendent sans le savoir un avenir incertain, privé d’éducation », a-t-il déclaré.

Dans cette localité reculée, nichée au fin fond du pays, l’école est encore trop souvent perçue comme une affaire réservée aux "Blancs" ou aux "autres". Les parents, par manque de sensibilisation, ou en raison de l’absence d’infrastructures scolaires et de personnel éducatif qualifié, hésitent à envoyer leurs enfants à l’école.

Accompagné de l’inspecteur départemental de l’éducation, le préfet a transmis un message fort aux populations locales, les exhortant à inscrire massivement leurs enfants à l’école. Il a rappelé que l’éducation des enfants est une responsabilité collective, et qu’elle constitue le socle du développement durable.


