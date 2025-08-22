Tchad : à Pala, installation de la nouvelle déléguée du Pétrole, des Mines et de la Géologie du Sud-Ouest

La nouvelle déléguée du Pétrole, des Mines et de la Géologie du Sud-Ouest, couvrant les deux Mayo-Kebbi, Chouyaba Prudence a officiellement pris fonction ce vendredi à Pala. Elle a été nommée par le décret n°1656 du 28 juillet 2025.



La cérémonie d’installation a été présidée par le délégué général du gouvernement auprès de la province du Mayo-Kebbi Ouest, Abdelmanane Khatab, en présence de plusieurs autorités administratives, militaires et traditionnelles.



Dans son intervention, le délégué sortant Neldinguaye Rowebé est revenu sur son bilan depuis sa prise de service le 9 août 2022. Trois ans après, il a exprimé sa satisfaction quant à certaines réalisations, notamment la coordination des activités sur le terrain et le suivi de la mise en œuvre de la politique gouvernementale dans le secteur des mines. Il a rappelé que la délivrance des autorisations d’exploitation de l’or relève du ministère de tutelle et non de la délégation provinciale.



Cependant, il a reconnu que les résultats obtenus n’ont pas été à la hauteur des attentes, en raison notamment de l’exploitation illégale de l’or et du manque de moyens humains et logistiques. Le service compte à ce jour seulement quatre agents et un bénévole. Malgré ces contraintes, plus de 50 millions de FCFA ont été mobilisés dans la caisse de l’État grâce au travail de son équipe.



Le délégué sortant a salué l’appui constant du délégué général du gouvernement, et a invité ses collaborateurs à continuer à soutenir la nouvelle responsable. Installant l’entrante, le délégué général du gouvernement auprès de la province du Mayo-Kebbi Ouest Abdelmanane Khatab a exhorté la nouvelle déléguée à s’investir pleinement dans la conduite des affaires publiques afin de mériter la confiance des plus hautes autorités.



Il a rappelé que ses priorités consistent notamment à superviser la lutte contre l’orpaillage illégal, accroître les retombées économiques pour les deux Mayo-Kebbi, valoriser les potentialités géologiques de la région et préserver l’environnement. Dans son allocution, la nouvelle déléguée a exprimé sa gratitude au président de la République et à la ministre de tutelle pour la confiance placée en sa personne.



Elle a rendu hommage à son prédécesseur pour le travail accompli et promis de consolider les acquis tout en initiant de nouvelles actions. Elle a souligné que la gestion des ressources minières doit être transparente et responsable afin de contribuer à la création d’emplois, à la lutte contre la pauvreté et au développement économique local. Elle a enfin invité l’ensemble des autorités et de ses collaborateurs à l’accompagner dans l’accomplissement de sa mission.