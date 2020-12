Tchad : 4 millions de personnes dans le besoin alimentaire d'ici la prochaine période de soudure

Près de 4 millions de personnes au Tchad (1 148 995 en phase de crise ou d'urgence et 2 854 081 sous pression) auront besoin d'une aide alimentaire d'ici la prochaine période de soudure (juin-octobre 2021), selon le rapport du Bureau de coordination des affaires humanitaires (OCHA) de l'ONU publié cette semaine.



Selon les résultats du dernier Cadre harmonisé (outil d'alerte précoce), les prévisions sont meilleures que prévu. Les marchés sont bien approvisionnés en céréales et autres produits agricoles à partir des récoltes 2020/2021. Cette disponibilité est renforcée par les stocks des négociants et les importations du Cameroun et du Soudan.



Toutefois, les prix des céréales sont généralement en hausse par rapport à la moyenne des cinq dernières années dans la zone sahélienne et stables dans la zone soudanaise. Cette hausse est due à l'augmentation du coût du transport en raison des mesures prises par le gouvernement contre COVID-19 et aux fortes inondations qui ont perturbé les flux.



Il est recommandé d'aider les populations dans les phases 3 à 5 (urgence, crise, sous pression) par des programmes de transferts d'argent liquide, des ventes à prix modérés et une aide alimentaire gratuite, ainsi que d'assurer la prévention et la gestion de la malnutrition.



Un appui financier de l'Allemagne et du Japon



Le 27 novembre, l'Allemagne a alloué 18 millions d'euros au PAM pour ses projets au Tchad, au Niger, au Nigeria et au Cameroun. Ces fonds contribueront à l'objectif du gouvernement tchadien de réduire la faim d'ici 2030 et suivront le lien entre l'humanitaire, le développement et la paix afin de fournir des solutions durables contre la faim dans la situation humanitaire d'urgence à laquelle est confrontée la région du bassin du lac Tchad.



Ces fonds de l'Allemagne ont été annoncés à peu près au même moment où le gouvernement japonais a alloué 1,54 milliard de francs CFA (2,3 millions d'euros) au PAM au Tchad pour fournir aux populations touchées par la crise une aide alimentaire et des transferts d'argent.