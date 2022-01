Tchad : 4 morts dans des conflits intercommunautaires au Mandoul

Des conflits intercommunautaires ont opposé les éleveurs aux agriculteurs, mercredi, au village Katoua, dans la sous-préfecture de Bekoro dans la province de Mandoul. Ces conflits intercommunautaires ont causé la mort de quatre personnes dont deux éleveurs et deux agriculteurs, a indiqué vendredi à Alwihda Info, le gouverneur de la province de Mandoul, colonel Hissein Dackou.



Les cultivateurs ont tendu une embuscade à un éleveur en villégiature dans la zone pour tenter d’arracher son arme à feu. Ce dernier a tenté de résister en ouvrant le feu sur les cultivateurs, explique-t-il. « On déplore la mort quatre personnes. Les cultivateurs ont tendu une embuscade à un éleveur en villégiature dans la zone pour tenter d’arracher son arme à feu et ce dernier a tenté de résister pour la conserver en ouvrant le feu sur les cultivateurs. Il a réussi a abattre un cultivateur avec son arme à feu avant qu’il ne soit neutralisé à son tour. Après avoir récupéré l’arme et tué l’éleveur, les cultivateurs ont tué un autre éleveur dans le secteur. Par la suite, dans leur réplique, les cultivateurs ont abattu un cultivateur. Je tiens à vous préciser que le conflit est né après que les cultivateurs aient réussi à récupérer l’arme à feu d’un éleveur et le neutraliser », explique à Alwihda Info, le gouverneur de la province du Mandoul, colonel Hissein Dackou.



La nouvelle de ces conflits intercommunautaires est parvenue aux autorités provinciales jeudi dans la matinée. Les forces de l’ordre sont déjà déployées ainsi que le préfet se trouve dans la zone du conflit dans la zone du conflit pour ramener le calme et la tranquillité.