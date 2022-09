Tchad : 4 morts dans une attaque de Boko Haram au Hadjer Lamis, 14 otages et 2 villages libérés

Des assaillants de Boko Haram se sont emparés vendredi des villages Djamal Mara et Kasalaré, enlevant 14 personnes sur leur passage, selon une source locale contactée par Alwihda Info.



Les villages ont été libérés ce samedi dans une contre-offensive des forces de défense et de sécurité. La première intervention de l'armée où le commandant de brigade a été tué, n'a pas permis de libérer les 14 personnes prises en otage mais elle a facilité la fuite de six otages.



Après la mort du commandant de brigade, le commandant de légion de la gendarmerie et le renfort de l'armée -venu de Baga-Sola (province du Lac) en pirogue- ont pu neutraliser les éléments de Boko Haram. L'intervention a également permis la libération des huit personnes détenues.



Les huit personnes ont été ramenées ce samedi à 17 heures à Massakory par les forces de l'ordre, détaille cette même source sécuritaire. La situation est sous contrôle, apprend-t-on.



Le commandant de brigade a été enterré hier soir à Neïra, précise une source sécuritaire.



Jointe au téléphone, la gouverneure de la province, Amina Kodjiyana, indique ne pas disposer d'assez d'informations pour se prononcer.