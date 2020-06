Tchad : 4 otages libérés au Mayo Kebbi Ouest après le paiement d'une rançon

Plus de cinq millions Fcfa payés pour la libération de quatre otages au Mayo Kebbi Ouest. Les quatre personnes enlevées contre rançons dans le village Toukour, canton Tagopo Foulbe dans la province du Mayo Kebbi Ouest, sont désormais libres. Elles ont pu regagner leur village grâce au paiement d'une somme de huit millions de Fcfa aux preneurs d'otages.



Après avoir passé 13 jours en captivité sur le territoire camerounais, ces ex-otages affirment avoir subies des tortures des mains de leurs ravisseurs.



Salamtou Saleh, femme de ménage avec 13 enfants âgée de 45 ans, Issa Saleh âgé de 14 ans, Yaya Adamou 20 ans et Boulbaissi Demas 18ans sont entre autres les victimes de ce commerce de la honte. Un autre jeune de 18 ans, le nommé Sabiou Yaya, a été relaxé peu après son enlèvement car ils ne sont que deux dans sa famille.



Dès leur retour, Salamtou Saleh l'une des victimes, a été conduite dans un centre de santé local à cause de son état jugé critique.



Dans leurs témoignages, les quatre ex-otages informent qu'ils ont été kidnappés par cinq malfrats bien armés. Pendant que les forces de l'ordre étaient à leurs trousses vers le Cameroun, les ravisseurs les ont esquivé en faisant des navettes dans les forêts des villages Vouli, Zavou Mbibafne, situées sur le territoire tchadien. Ils ont ensuite poursuivi leur chemin au Cameroun le 30 mai 2020 vers 18 heures. Entre temps, les malfrats sont restés en contact avec leurs complices dans les villages victimes.



Après les 5 millions Fcfa versés, le père d'un des otages a été contraint de verser 3 millions Fcfa afin de libérer son fils Boulbaissi Demas. Ces hommes hors-la-loi accusent le père de l'otage d'avoir alerté les autorités militaires, traditionnelles et administratives après le rapt, pour entamer des recherches.