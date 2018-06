Tchad : 4 projets d'ordonnance adoptés par le conseil des ministres

Un conseil des ministres s'est tenu le jeudi 31 mai 2018, présidé par le chef de l'État. Quatre projets d'ordonnance étaient inscrits à l'ordre du jour et portés à l'examen et l'adoption du conseil.



Un projet d'ordonnance portant charte des partis politiques, un projet d'ordonnance déterminant les principes fondamentaux de l'organisation administrative du territoire de la République du Tchad, un projet d'ordonnance portant attribution, organisation et fonctionnement du corps de police judiciaire, et un projet d'ordonnance portant amnistie des atteintes à l'intégrité de l'État.



Les 4 projets d'ordonnance ont donné lieu à des échanges de clarification et de vérification entre les membres du conseil.



Le président de la République a exhorté les membres du gouvernement à un travail soutenu et constant, conformément à la volonté et l'esprit de changement des tchadiens, afin de mettre en application les résolutions du forum national inclusif et mettre en marche la 4ème République.