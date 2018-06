Un conseil des ministre s'est tenu aujourd'hui sous la présidence du chef de l'Etat. 4 projets de lois étaient inscrits à l'ordre du jour, notamment sur le régime des associations, le statut des collectivités autonomes, la commission nationale des droits de l'homme, un projet de loi portant ratification de l'accord de prêt entre la BADEA et le Tchad, et un projet d'ordonnance portant attribution et fonctionnement du Conseil Economique Social et Culturel.