Tchad : 40 jeunes réparateurs d'engins à deux roues de Sarh diplômés après une année de formation

Ces jeunes, répartis en deux cohortes de 20, ont suivi une formation intensive d'un an en réparation d'engins à deux roues grâce à la convention signée entre le Groupement des Réparateurs d'Engins à Deux Roues (GREDR) et le programme de Formation et d'Insertion des Jeunes au Tchad (FORMI).



Le président du GREDR, Dol Simadji Zacharie, a exprimé sa gratitude envers le programme FORMI et a souligné que ce dernier avait pour but d'améliorer les conditions de vie des jeunes, en particulier des femmes, des jeunes et des personnes les plus vulnérables, tout en favorisant leur pleine participation au développement socioéconomique et à la sécurité alimentaire dans leur communauté.



Enfin, Dol Simadji Zacharie a encouragé les récipiendaires à faire bon usage des connaissances acquises et à former à leur tour d'autres jeunes.