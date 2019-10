Tchad : 400 cas de cancers par an

La journée mondiale de mobilisation sociale contre le cancer dénommée octobre rose a été lancée officiellement ce 23 octobre 2019 à Moundou, chef-lieu de la province du Logone Occidental.



Placée sous le haut patronage de la Première Dame, Hinda Déby Itno, la cérémonie a été présidé par le gouverneur de la province du Logone Occidental, Adago Yacouba.



La population s’est mobilisée au rond point de la mairie de Moundou pour prendre part à cette journée.



Le délégué provincial de la santé, Dr. Rédmbayo Honoré a souligné que le cancer est une maladie dont le taux de morbidité est plus élevé chez les femmes.



Selon l'OMS, on note 680 000 nouveaux cas par an dans le monde. Au Tchad, on compte 400 nouveaux cas de cancer toutes formes confondues par an.



“Le cancer est un véritable problème de santé. Nous devons nous mobiliser pour le combattre”, a indiqué le délégué de la santé.



La secrétaire générale de la ligue tchadienne de lutte contre le cancer, Dillah Lucienne, a déclaré pour sa part que le Tchad ne dispose pas d'un plateau technique pouvant permettre de traiter cette maladie qui décime la population. Elle a invité tous les leaders à différents niveaux à s'unir pour lutter contre le cancer du sein.



Lançant officiellement le mois d’octobre rose, le gouverneur de la province du Logone Occidental Adago Yacouba, a demandé à toute la population de s'unir pour lutter contre cette maladie chronique dont le traitement est très coûteux et dont seule la prévention reste le remède efficace.



Un point focal provincial de lutte contre le cancer du sein a été mis sur pied.