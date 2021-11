Tchad : 400 kits maraîchers remis aux producteurs du Guéra

L’Agence nationale de développement rural (ANADER) de Mongo a servi de cadre, le 17 novembre 2021, à la cérémonie de remise de kits maraîchers aux groupements de producteurs. L'objectif est de permettre aux producteurs des cinq départements de la province Guéra, de parvenir à l'amélioration et au développement de leurs activités maraîchères.



Le délégué de l'agriculture de la province du Guéra a affirmé que ces matériels vont contribuer à la création d'un environnement favorable à la réalisation d'une sécurité alimentaire et nutritionnelle durable au sein des ménages. « Vous avez été choisis, chacune et chacun, en vos qualités respectives de producteurs avérés et expérimentés, responsables des organisations d'agriculteurs, pour bénéficier de ces matériels, auxquels vous êtes appelés à vous approprier et de prendre des dispositions nécessaires et pertinentes qui s'imposent, quant à l'utilisation commune au sein des groupements », a-t-il martelé.



Le gouverneur de la province du Guera, Sougour Mahamat Galma, a exprimé sa satisfaction, rappelant que le Tchad regorge d'importantes potentialités de développement agro-sylvo-pastorales. Elles n'attendent plus que leur mise en valeur, pour contribuer à l'éradication de l'insécurité alimentaire et la pauvreté. Or, comme le souligne le gouverneur, pour réaliser tout cela, il faut adopter des stratégies, des méthodes et des techniques appropriées pour l'atteinte des Objectifs de Développement Durable (ODD), et dont le premier porte sur la réduction de l’extrême pauvreté, de la faim et de la malnutrition.



Pour Sougour Mahamat Galma, les producteurs éprouvent de nombreuses difficultés pour desservir des plants en eau dans leurs exploitations agricoles. La présence de ces kits introduit une nouvelle notion d'apprentissage dans l'entretien des cultures, qui est l'usage de motopompe.