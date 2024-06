Tchad : 409 candidats composent le baccalauréat 2024 à Farchana

Au centre de Farchana, dans le camp des réfugiés, sur 409 candidats inscrits au baccalauréat, session de juin 2024, l'on dénombre 9 absents. Les candidats composent uniquement dans les séries AA et DA.



C'est le secrétaire général de la sous-préfecture de Farchana, Landaou Baraou qui a lancé les épreuves dans ce centre, en présence du point focal JRS et HCR.



Le président du centre, Mahamat Zougoul, appelle les candidats à la sérénité et au travail dans le calme. Il indique que les sujets sont proposés par les enseignants chargés de cours, et rien n'est extraordinaire.



Le sous-préfet, pour sa part, invite les candidats à suivre les consignes données par l'ONECS.